Пожар произошел на крупнейшем месторождении газа России

На крупнейшем российском газовом месторождении — Уренгойском в Ямало-Ненецком автономном округе — произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой».

По информации компании, произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора. В связи с инцидентом работа производственных мощностей была приостановлена, газовые потоки перераспределены. Возгорание удалось локализовать и затем ликвидировать.

В 2.50 (00.50 мск) производственные мощности снова запущены в работу», — сообщили в компании.

При пожаре никто не пострадал, инцидент не повлиял на выполнение плановых показателей добычи, отметили в «Газпроме». Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

Ранее произошел пожар на газопроводе в Челябинской области. По данным «Газпрома», возгорание на участке магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород возникло из-за разгерметизации трубы.