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Guardian: цены на продукты в Британии могут рекордно вырасти из-за антироссийских санкций

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Global Look Press

Цены на продукты в Великобритании могут вырасти этим летом на рекордные 15% на фоне введенных в отношении России санкций и Brexit. Об этом пишет газета Guardian.

«Если средний чек на продукты вырастет за год на 10,9%, семье из четырех человек придется изыскивать в среднем дополнительные £516 в год… Мы уже видим, что люди пропускают приемы пищи», — заявил главный экономист благотворительной исследовательской организации IGD Джеймса Уолтона.

По данным газеты, сильнее всего инфляция скажется на мясе, крупах, овощах и фруктах. При этом стремительнее всего дорожают курятина, свинина и хлебобулочные изделия. Это связано с проблемой экспорта зерна с портов Украины и антироссийскими санкциями. Еще одной причиной стал запрет на ввоз пальмового масла, введенный Индонезией, и запрет на экспорт пшеницы, введенный Индией, пишут авторы статьи.

Предполагается, что инфляция продержится до лета 2023 года, но может и продлиться.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в королевстве по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены увеличились на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Британии была зарегистрирована инфляция в 9,1%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что реальные заработки британцев упали на 3,4% в апреле впервые за 21 год.

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