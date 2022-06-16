Глава ЦБ Набиуллина допустила, что внешние условия для экономики РФ изменились навсегда

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для России изменились надолго, если не навсегда, и эти изменения значительные. Об этом она сказала на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Она высказала мнение, что в сложившихся условиях нужно проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся обстановку.

При этом глава ЦБ отметила, что искать виновных в несостоявшихся прогнозах неправильно.

«В условиях беспрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, мне кажется, это абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная и здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а действительно проявлять гибкость», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что валовой внутренний продукт — это хороший показатель, но не когда речь идет о благосостоянии людей. По ее словам, следует учитывать ВВП на душу населения.

«Второе, что очень важно — это распределение этого богатства и благосостояния среди людей… ВВП — хороший показатель, но не единственный, нужно смотреть на то, что измеряет качество жизни», — сказала председатель Центрального банка России.

Юбилейный 24-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляцию в России еще нельзя считать неустойчиво низкой.