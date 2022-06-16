Поставки газа из России для Uniper упали на 25% из-за ограничений на «Северном потоке»

Объемы поставок газа из России для немецкой компании Uniper сократились на четверть из-за ограничения поставок сырья в «Северный поток». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо представителя компании Uniper.

В письме указали, что до последних событий компания могла восполнять недостающие объемы российского газа их других источников. Однако не уточняется, какие именно это были источники.

15 июня российская энергетическая компания «Газпром» сократила прокачку газа через «Северный поток» до 67 млн куб. м газа в сутки — объяснив это тем, что приостанавливается работа еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Через эту станцию газ по «Северному потоку» идет из России в Европу.