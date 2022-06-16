«Ъ»: нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов

Международная нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, компания отзывает сервисных инженеров с «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» — запуск первой очереди был запланирован уже на 2023 год.

«Одновременно Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2», — говорится в статье.

Газета отмечает, что Baker Hughes разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений в рамках имеющихся контрактов на сервис и поставку турбин нет.

Как ранее писал «Ъ», санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка.

В марте этого года Baker Hughes решила приостановить инвестиции в свою деятельность в России из-за событий на Украине.