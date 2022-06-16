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«Газпром» уведомил две европейские компании о снижении поставок газа

«Ведомости»: «Газпром» предупредил австрийскую OMV о снижении объемов поставки газа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, в OMV не уточнили, насколько именно уменьшаются поставки.

«Но это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — подчеркнул представитель компании.

Итальянская энергокомпания Eni также сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о снижении поставок газа на 15 июня, — примерно, на 15%. Как обратили внимание в Eni, обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.

Ранее «Газпром» в своем отчете заявил, что экспортировал в страны дальнего зарубежья за период с 1 января по 15 июня текущего года 65,6 млрд куб. м, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что OMV заплатила в мае в евро за поставки российского газа по новой схеме.

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