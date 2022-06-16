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Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию

Росстат зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,14%

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Depositphotos

В России недельная дефляция за период с 4 по 10 июня наблюдалась на уровне 0,14%, с начала года цены увеличились на 11,64%, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.

В предыдущую неделю Росстат зафиксировал дефляцию в 0,01%.

Согласно данным Росстата, плодоовощная продукция с 4 по 10 июня в среднем подешевела на 3,1%, включая помидоры – на 8,9%, огурцы – на 8,3%, капусту белокочанную – на 6,4%, бананы – на 3,1%, свеклу столовую – на 2,0%, морковь – на 1,3%, лук репчатый – на 1,2%. В то же время яблоки подорожали на 0,8%, картофель – на 0,3%.

Больше всего выросли цены на маргарин (на 0,85%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,72%), рис (на 0,47%) и соль (на 0,44%).

А стоимость сахара-песка уменьшилась на 1,4%, молока стерилизованного – на 0,9%, яиц куриных – на 0,8%, свинины, гречки, макаронных изделий, чая – на 0,5%, вермишели – на 0,3%, колбасы вареной, рыбы мороженой, подсолнечного масла, водки – на 0,2%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране замедлилась и по итогам 2022 года может составить не более 15%.

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