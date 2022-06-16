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WSJ: единый фронт Запада против России разваливается из-за высоких цен на газ в Европе

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Kacper Pempel/Reuters

Обозреватель The Wall Street Journal Джинджу Ли считает, что единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ, передает РИА «Новости».

Как напомнил Ли, на этой недели произошло два события, нанесших удар по мировому энергетическому рынку. Сначала американская компания Freeport LNG сообщила, что ее завод по производству СПГ в Техасе, закрывшийся после пожара 8 июня, возобновит работу лишь в конце 2022 года и сократит на 18% объемы экспорта сжиженного природного газа из США, что означает меньше топлива для Европы.

Помимо этого, ситуацию ухудшила остановка «Газпромом» части турбин на «Северном потоке» из-за задержки в работе немецкой компании Siemens, в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167.

По ее словам, эти события спровоцировали резкий скачок цен на газ в ЕС до $1300 за тысячу кубов. Он отметил, что стремительное подорожание топлива, приводящее к закрытию предприятий, — это соль на рану для континента».

Колумнист также подчеркнул, что в США выход из строя завода СПГ в Техасе снизил стоимость сырья лишь на 17% благодаря сужению экспорта в Европу. Он считает, что увидевшие эту тесную взаимосвязь американские промышленники могут пролоббировать сокращение поставок в ЕС для поддержания приемлемых цен у себя дома.

Автор статьи добавил, что если они добьются своей цели, между Вашингтоном и Брюсселем возникнет риск того, что интересы сторон разойдутся.

15 июня стоимость газа в Европе впервые поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м., прибавляя 21% с начала дня. Стоимость топлива стала расти после сообщения «Газпрома» о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток».

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