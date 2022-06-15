Глава ИРИ заявил, что рынок компьютерных игр «схлопнулся на 80%» после ухода иностранцев

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что российские производители игр только выиграли после ухода иностранцев с рынка, его слова цитирует ТАСС.

«С точки зрения рынка отечественные производители контента, безусловно, выигрывают от ухода зарубежных конкурентов. Уникальная возможность, по сути, так как рынок схлопнулся примерно на 80% — делай, что хочешь», — сказал он на одной из площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Гореславский провел параллели между российской гейминдустрией и ситуацией с уходом «Макдоналдса».

«Гейминдустрия сейчас в роли тех, кто делает «Вкусно — и точка»», — сказал он и добавил, что первостепенная задача разработчиков заключается в создании качественного и привлекательного для пользователей контента.

15 июня Гореславский также заявил, что ИРИ выделит в 2022 году не менее 1 млрд рублей на разработку игр — на условиях софинансирования.