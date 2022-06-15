В Болгарии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 24 года

Национальный статистический институт Болгарии сообщил, что показатель роста цен в стране достиг 15,6% в годовом исчислении, чего не было с 1998 года. Информацию об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

Тогда — 24 года назад — уровень инфляции в стране составлял 18%. Наибольший рост цен зафиксировали в мае. Это 3,2%, они приходятся на транспортную сферу. Ценники в ресторанах и отелях повысили на 2%. Товары для дома подорожали на 1,6%. Среди продуктов питания больше всего подорожал картофель. Стоимость на него повысилась на 14%. Бензин увеличился в стоимости на 7,4%, дизельное топливо — на 5,1%.

Стоить меньше на 25,5% стали огурцы (25,5%). Помидоры подешевели на 9,7%, перец — на 18,8%.

Ранее 15 июня пресс-служба Статистического бюро Хорватии сообщила, что цены на товары и услуги для личного потребления в Хорватии в мае текущего года выросли в среднем на 10,8%.

Такого роста инфляции в стране бюро не наблюдало за всю историю ведения статистики. До этого наивысший показатель роста инфляции зафиксировали в апреле.