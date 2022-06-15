ЕС планирует закупать через Египет газ из Израиля и других стран региона

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЕК.

«Три стороны намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа… Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа», — говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что такое решение принято в связи с с учетом новой геополитической реальности и ситуации на энергетическом рынке после начала военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что Израиль и Европейский союз намерены подписать соглашение об экспорте газа.

Предполагается, что соглашение будет подписано в среду, 15 июня, во время трехдневного визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соглашение подразумевает поставку природного газа в Европу с новых израильских месторождений — решение было принято для диверсификации и снижения зависимости Евросоюза от поставок газа из России.