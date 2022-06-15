Сбербанк сможет выдать импортерам 300 млрд рублей льготных кредитов

Сбербанк присоединился к государственной программе льготного финансирования импортеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 895. Размер субсидии, выделенный правительством на льготную программу, составляет 37 млрд рублей, что позволит предоставить бизнесу льготные кредиты общим объемом 950 млрд рублей, из которых Сбербанк планирует выдать порядка 300 млрд рублей, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк — активный проводник мер господдержки бизнеса и лидер по этому направлению в стране. С февраля этого года мы одобрили более одного триллиона рублей финансирования в рамках программ льготного кредитования.

По условиям новой госпрограммы для импортеров срок субсидирования поставок приоритетных товаров составляет до 12 месяцев, поставок оборудования с длительным сроком производства или для инвестиционных проектов — до трех лет, что делает ее действенным инструментом поддержки.

Основное требование к клиентам — наличие импортных контрактов на сумму от трех миллионов рублей. Мы рассчитываем, что программа будет интересна заемщикам и контрагентам любого масштаба — от микробизнеса до крупнейших компаний страны», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.