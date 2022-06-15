Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэтью Перри написал мемуары о сериале «Друзья» 11:53
Кадыров показал кадры того, как чеченский спецназ «гоняет бандеровцев... 11:50
Минобороны сообщило об уничтожении авиатехнику ВСУ на военном аэродроме Вознесенск 11:48
Экс-наставник «Уфы» Колыванов допустил, что братья Березуцкие еще вернутся... 11:47
Российский плавающий танк прошел испытания в Черном море 11:47
Китай стал крупнейшим приобретателем энергоресурсов из России с конца февраля 11:46
В Москве 22-летняя девушка упала с 4-го этажа заброшенного здания во время... 11:46
На «Яндекс.Маркет» выставили на продажу мебель IKEA 11:46
Оззи Осборн перенес операцию 11:43
Цискаридзе признался, что мать просила педагогов пороть его хлыстом 11:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сбербанк сможет выдать импортерам 300 млрд рублей льготных кредитов

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сбербанк присоединился к государственной программе льготного финансирования импортеров в соответствии с постановлением правительства РФ № 895. Размер субсидии, выделенный правительством на льготную программу, составляет 37 млрд рублей, что позволит предоставить бизнесу льготные кредиты общим объемом 950 млрд рублей, из которых Сбербанк планирует выдать порядка 300 млрд рублей, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Сбербанк — активный проводник мер господдержки бизнеса и лидер по этому направлению в стране. С февраля этого года мы одобрили более одного триллиона рублей финансирования в рамках программ льготного кредитования.

По условиям новой госпрограммы для импортеров срок субсидирования поставок приоритетных товаров составляет до 12 месяцев, поставок оборудования с длительным сроком производства или для инвестиционных проектов — до трех лет, что делает ее действенным инструментом поддержки.

Основное требование к клиентам — наличие импортных контрактов на сумму от трех миллионов рублей. Мы рассчитываем, что программа будет интересна заемщикам и контрагентам любого масштаба — от микробизнеса до крупнейших компаний страны», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2022: Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть