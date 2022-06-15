Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэтью Перри написал мемуары о сериале «Друзья» 11:53
Кадыров показал кадры того, как чеченский спецназ «гоняет бандеровцев... 11:50
Минобороны сообщило об уничтожении авиатехнику ВСУ на военном аэродроме Вознесенск 11:48
Экс-наставник «Уфы» Колыванов допустил, что братья Березуцкие еще вернутся... 11:47
Российский плавающий танк прошел испытания в Черном море 11:47
Китай стал крупнейшим приобретателем энергоресурсов из России с конца февраля 11:46
В Москве 22-летняя девушка упала с 4-го этажа заброшенного здания во время... 11:46
На «Яндекс.Маркет» выставили на продажу мебель IKEA 11:46
Оззи Осборн перенес операцию 11:43
Цискаридзе признался, что мать просила педагогов пороть его хлыстом 11:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Израиль и Европейский союз подписали соглашение об экспорте газа

close
100%
Reuters

Израиль и Евросоюз подписали соглашение об экспорте газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию «КАН».

Там уточнили, что подписание соглашения проходит на фоне ситуации на Украине. Документ подразумевает поставку природного газа в Европу с новых израильских месторождений. Решение было принято для диверсификации и снижения зависимости Евросоюза от поставок газа из России.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что ЕС необходимо развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), которые заменят нефть, газ и уголь из России. Однако замена российских энергоресурсов на их поставки из других регионов поставила под угрозу цели Европейского союза по декарбонизации, ведь центральным элементом плана Еврокомиссии Repower EU является развитие возможностей для возобновляемой энергетики. Кроме того, Симсон не видит в этом экономического смысла.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть