Израиль и Европейский союз подписали соглашение об экспорте газа

Израиль и Евросоюз подписали соглашение об экспорте газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию «КАН».

Там уточнили, что подписание соглашения проходит на фоне ситуации на Украине. Документ подразумевает поставку природного газа в Европу с новых израильских месторождений. Решение было принято для диверсификации и снижения зависимости Евросоюза от поставок газа из России.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что ЕС необходимо развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), которые заменят нефть, газ и уголь из России. Однако замена российских энергоресурсов на их поставки из других регионов поставила под угрозу цели Европейского союза по декарбонизации, ведь центральным элементом плана Еврокомиссии Repower EU является развитие возможностей для возобновляемой энергетики. Кроме того, Симсон не видит в этом экономического смысла.