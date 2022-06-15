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В Сбере рассказали о борьбе с мошенническими call-центрами

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов рассказал о том, как банк борется со звонками от мошенников из «банковских служб».

«В январе 2022 года клиенты «Сбера» 250 тыс. раз обращались в банк с обращениями по поводу мошенничества, в феврале мы зафиксировали 264 тыс. обращений. 24 февраля звонки прекратились. И такая «тишина» сохранялась до 20-х чисел марта. А затем мошенники опять активизировались, хотя и в несколько меньших масштабах. Сегодня мы фиксируем до 50 тыс. таких звонков в сутки.

По данным Центробанка, общий объем фрода по России в первом квартале этого года составил 3,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Отмечу, что сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков», — отметил Кузнецов.

Также он рассказал о новых схемах мошенничества.

«Мошенники постоянно ищут новые возможности извлечения средств из доверчивых граждан.

Расскажу о двух практиках. Первая — «двойной удар», когда злоумышленники эксплуатируют сразу два страха: потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам. Мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну.

Вторая — «обман на обмане». Чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере. Злоумышленники просят гражданина заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы «проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его». Получив эти данные, они похищают у человека деньги», — сказал Кузнецов.

Зампред подчеркнул, что банку удалось практически полностью справиться с проблемой тюремных call-центров.

«Благодаря конструктивному взаимодействию «Сбера» с прокуратурой и ФСИН ситуация в этой сфере заметно улучшилась: объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились», — заключил он.

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