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На Украине оценили объем транзита российского газа в сутки

«Оператор ГТС Украины»: транзит газа из России составляет 41,9 млн куб. м в сутки

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Kacper Pempel/Reuters

Согласно данным «Оператора ГТС Украины», на данный момент, 15 июня, транзит российского газа через территорию Украины составил 41,9 млн куб. м в сутки, сообщает ТАСС.

В текущей ситуации транзит осуществляется через газораспределительную станцию «Суджа», так как другой пункт — «Сохрановка» — был отключен из-за потери Украиной контроля над пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской народной республике.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ для Европы транзитом через украинские территории в объеме 41,9 млн кубометров в сутки.

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».

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