Хлебопеки попросили увеличить господдержку из-за антироссийских санкций

Российские пекари попросили увеличить размер субсидий и помощи отрасли ввиду влияния новых антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо Российского союза пекарей (РСП) к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной.

В РСП обратились с просьбой увеличить размер субсидии с 2,5 руб. до 7,5 руб. за 1 кг, распространить ее на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышать цены. Это необходимо сделать ввиду того, что очередные санкции против России привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику.

Участники рынка отметили, что действующие субсидии оказались незначительными и малоэффективными. Кроме того, их выделенный размер не превышает 5% от стоимости хлеба, поэтому пекари стали отказываться от нее, так как субсидия не спасала от снижения рентабельности. При этом темпы роста цен на хлеб все равно находятся ниже уровня инфляции.

Некоторые эксперты посчитали, что даже увеличение субсидирования не поможет всем участникам рынка. В такой ситуации лучше всего будет выглядеть адресная помощь для населения, которая может впоследствии поддержать спрос на хлеб.

В конце мая «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо президента Российского союза пекарей Алексея Лялина на имя директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной писал, что хлебопеки попросили регуляторов продлить продажу нефасованной продукции торговым сетям до конца года.