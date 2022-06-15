«Спортмастер» может обанкротить свою польскую сеть Go Sport из-за санкций

Российская ГК «Спортмастер» может вынужденно закрыть свою сеть спортивных товаров Go Sport, которая работает в Польше, из-за санкций в отношении компании. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Польские власти в апреле внесли Go Sport в санкционный список наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Из-за этого ретейлер не смог продать бизнес британской Sports Direct, хотя одобрение на сделку от местного регулятора уже было получено, отметил источник издания. Теперь же торговая сеть подала заявление о банкротстве.

Эксперты сошлись во мнении, что сеть магазинов могли бы приобрести лишь зарубежные инвесторы. Однако для них такой актив непривлекателен из-за того, что остановка продаж на несколько месяцев ввиду санкций могла повлечь проблемы с обязательными платежами. Кроме того, сама сеть была убыточной.

Однако сложнее всего ретейлеру приходится в Азии, так как там находится основное производство компании. Из-за того, что логистические цепочки нарушены, и ряд контейнерных компаний отказались работать с Россией, транспортировка продукции из Китая идет лишь по железной дороге или через порты силами небольших участников рынка.

13 июня WWD со ссылкой на источники в индустрии сообщил, что американский производитель косметической продукции Revlon может в ближайшее время обратиться в суд с просьбой признать себя банкротом.