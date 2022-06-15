Минфин США расширил штат сотрудников для работы над санкциями против России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что министерство наняло дополнительный персонал для работы над антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости».

Об этом чиновник заявил во время отчета об использовании $113 млн дополнительного финансирования из-за ситуации на Украине.

По его словам, ведомству потребовался допперсонал, чтобы понять, «как лучше ударить по российской экономике», предварительно разобравшись в ее «взаимосвязях с глобальной экономикой». При этом, отметил Адейемо, важно минимизировать последствия для американской экономики.

Ранее в Госдепе сообщили, что США совместно с G7 работают над ужесточением антироссийских санкций. По словам старшего заместителя помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерека Хогана, замороженные активы Центрального банка России могут пойти на реконструкцию Украины.