В Минфине США заявили, что обеспокоены избыточными санкциями против РФ

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон обеспокоен избыточным использованием санкций против России. Об этом он сообщил на заседании конгресса, передает РИА «Новости».

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения», — добавил он.

Ранее старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России.

Он также заявил, что замороженные активы Центрального банка России могут использовать на нужды реконструкции Украины, но для этого необходимо устранить много юридических препятствий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американским еврейским комитетом (American Jewish Committee, AJC) и попросил их усилить санкции против России. По его словам, Украина «нуждается в мощном наступательном оружии», поскольку в противном случае «конфликт только затянется».