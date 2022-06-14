В Швеции уровень инфляции достиг максимума с 1991 года

Статистическое управление Швеции (SCB) информировало, что инфляция в стране составляет 7,2%, передает телеканал SVT Nuheter.

Это самый высокий показатель с 1991 года, когда инфляция находилась на уровне в 7,8%.

Телеканал сообщил, что причиной роста инфляции было увеличение цен на мясо, яйца, молоко, сыр и другие продукты. Одновременно с этим, возросла стоимость электроэнергии, одежды и отдыха. Конкретные цифры агентство не привело.

Ранее Bloomberg сообщал, что впервые за 21 год в Великобритании реальная заработная плата сократилась на рекордные 3,4% из-за роста инфляции.

Снижение реальных зарплат за три месяца составило 2,2%, что также является рекордным показателем за последние 11 лет

До этого в США потребительские цены выросли в мае на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимальным значением с декабря 1981 года.