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ICE: стоимость газа в Европе увеличилась на 10%

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Matthias Rietschel/AP

В Европе стоимость газа в евро выросла на 10%, такие данные опубликованы на бирже ICE.

В начале торговой сессии цена держалась на уровне $900,6-957. В итоге цена, согласно информации, пока приблизилась к $989,3 (+9,3%) за тысячу кубометров газа.

Необходимо иметь в виду, что курс евро колеблется к доллару, потому динамика котировок может разниться.

Ранее «Газпром» уменьшил поставки газа по «Северному потоку» в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что потребление газа в настоящее время снизилось, но цены не будут падать ниже $300-400 за тысячу кубометров.

9 июня старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин выразил мнение, что первый год отказа от российского газа для Европы станет очень сложным.

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