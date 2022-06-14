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Россиянин сумел отсудить 600 тыс. рублей у McDonald's

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Россиянин сумел отсудить 600 тыс. рублей у McDonald's за машину, которую поцарапал уборщик одного из ресторанов, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел год назад — припарковав свой автомобиль у ресторана, мужчина зашел внутрь. В это время, уборщик McDonald's наводил порядок на территории, распыляя воду под высоким давлением для уборки мусора.

Грязь и гравий, сбитые водой, рикошетировали в сторону машины, поцарапав кузов. Несмотря на отказ полиции заводить дело, а также отказ McDonald's компенсировать ремонт, владелец автомобиля обратился в суд.

Решением суда, ему будет выплачена компенсация в размере 609 тысяч рублей от ООО «Макдоналдс».

Ранее британка отсудила $93 тысячи у коллег, не позвавших ее на вечеринку.

Женщина подала в суд на коллег, обвинив тех в травле. Первое заседание по этому делу началось в декабре 2021 года. В ходе следствия Рите Леер также удалось доказать, что она подвергалась расовой и возрастной дискриминации на рабочем месте.

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