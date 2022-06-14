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Правительство дополнительно выделило ₽7 млрд на сохранение льготных условий сельской ипотеки

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Правительство решило продолжить субсидирование ставок по льготным ипотечным кредитам для постройки или приобретения жилья в сельской местности, выделив дополнительно 7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении отметили, что половина из выделенной суммы поможет в выдаче новых кредитов по льготной ставке в 3% почти 17 тыс. семей. При этом общий объем выданных займов может быть на уровне 50 млрд рублей. Благодаря этому будет построено или куплено около 900 тыс. квадратных метров сельского жилья.

В документе уточнили, что вторая половина суммы пойдет на субсидирование 97 тыс. кредитов, которые были выданы в период с 2020 по 2021 год. То есть данная мера поможет сохранить льготную ставку тем, кто уже оформил кредит.

«Сельская ипотека» начала работать в России в 2020 году. С ее помощью россияне могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Также льгота распространяется на приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома и на строительство жилья на участке. Программа действует в населенном пункте, где проживает не более 30 тыс. человек.

10 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что доля граждан, покупающих жилье в ипотеку, рекордно снизилась в России до 33,2%. Это произошло впервые за последние пять лет.

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