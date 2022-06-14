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Мосбиржа временно приостановила торги швейцарским франком

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Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Мосбиржа временно приостанавливает торги швейцарским франком. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В релизе уточняется, что ограничения затронут инструменты спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США — швейцарский франк» (USDCHF) и будут действовать как в биржевом, так и во внебиржевом режимах.

В пресс-службе пояснили, что на такие меры пришлось пойти, так как участники торгов с трудом могут проводить расчеты в швейцарских франках из-за ограничительных мер, которые приняла Швейцария 10 июня. Все обязательства по ранее заключенным сделкам будут выполнены в обычном режиме, однако срок зачисления швейцарских франков на счета клиентов может увеличиться.

Ранее сообщалось, что курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже днем 10 июня опустился ниже 57 руб. При этом курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 25 мая.

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