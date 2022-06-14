В Германии годовая инфляция ускорилась в мае до максимума зимы 1974 года

Инфляция в Германии в мае текущего года ускорилась до 7,9 с 7,4% месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Федерального статистического ведомства.

Данные значения в ФРГ соответствовали прогнозу на конец весны.

Выяснилось, что в последний раз похожие темпы наблюдались в Германии зимой 1973-1974 годов. Тогда причиной послужил нефтяной кризис.

После начала специальной военной операции на Украине выросли цены на энергетику. Другим фактором роста цен могло стать нарушение цепочек поставок на фоне пандемии.

В соответствии с прогнозом федерального банка «Бундесбанка», инфляция к концу 2022 года окажется на уровне 7,1%.

Ранее заявлялось, что экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины.

Также в Германии предупредили, что без российского газа страна окажется в сильнейшем кризисе.