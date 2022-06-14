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Россия увеличила экспорт угля в Индию в 2,7 тысяч раз за первый квартал 2022 года

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия в период с января по март 2022 года в 2,7 тыс. раз увеличила объемы поставок энергетического угля в Индию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант».

В первом квартале поставки российского энергетического угля в Индию увеличились год к году в 2,7 тыс. раз, до 573,2 тыс. тонн. При этом за весь прошлый год поставки российского энергетического угля в Индию составили 1,3 млн тонн.

Рост поставок угля в Индию происходит на фоне серьезного энергокризиса в стране. Это произошло из-а того, что Индия резко сократила импорт угля в страну в прошлом году из-за резкого скачка цен на него. Вследствие этого запасы топлива упали до критического уровня.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия заинтересована в новых рынках сбыта угля после отказа Европы от поставок. Из всех 172 млн тонн экспорта энергетического угля из России перенаправлению подлежат около 63 млн тонн. Кроме того, Россия сейчас делает скидки до 50% по сравнению с мировыми ценами. Однако рентабельность экспорта может оказаться под вопросом при условии уменьшения цен на уголь с $155 до $105 за тонну.

13 июня в Министерстве угольной промышленности Кузбасса заявили, что объемы инвестиций в угольную отрасль Кемеровской области могут сократиться на 10% к концу 2022 года из-за санкций и ограничений.

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