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В России образовался дефицит скоростных лифтов для небоскребов из-за санкций

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Depositphotos

В России начался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах из-за ушедших с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций. Об этом пишет Forbes.

«Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты, а также определенные технические характеристики. Такие лифты используют в высотных жилых домах, офисных и административных зданиях. Все это сложные, часто уникальные решения, которые производились преимущественно ушедшими компаниями», — отметил коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников.

Участники рынка сошлись во мнении, что речь идет о дефиците лифтов с ценами выше среднего, которые используются в более частных проектах небоскребов, а не в массовом жилье. Однако с уходом европейских компаний спрос начал перераспределяться на российских производителей.

Представитель российского лифтостроительного завода указал, что полное импортозамещение в отрасли пока не произошло. Это пока невозможно из-за того, что в России не могут делать высокоскоростные лифты, а для их производства нужны огромные инвестиции, которых нет. Кроме того, часть комплектующих для российских лифтов производится только за рубежом, что также усложняет процесс импортозамещения.

8 июня замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что в республике дефицит древесины. Как указал чиновник, страна импортировала древесину из Белоруссии и России, однако из-за санкций поставки были прекращены.

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