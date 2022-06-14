В России предложили наказать крупнейшие иностранные грузовые автоконцерны

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила привлечь к уголовной ответственности крупнейшие иностранные грузовые автоконцерны — Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco — а также взять под контроль комплекты запчастей к автомобилям этих марок, которые находятся в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу ОПИ Олега Павлова.

«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», — пояснил Павлов.

Он указал, что «дочки» этих компаний, зарегистрированные в России, также прекратили работу — в том числе предоставление технического обслуживания.

«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», — заявил Павлов.

Ранее стало известно, что Huawei закрывает свои магазины в России.