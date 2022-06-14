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Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые за 20 лет

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Pexels

Индекс доллара (DXY) — отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США — подскочил 13 июня вечером выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

Доллар стал укрепляться на фоне волны распродаж рисковых активов — многие инвесторы стали избавляться от своих ценных бумаг, опасаясь рецессии.

DXY представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро, иеной, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100 — то есть, 105 означает, что стоимость валюты выросла на 5%, относительно этого значения.

Индекс стабилизировался на прошлой неделе — между 101,30 и 102,65 — после резкого падения с годового максимума, установленного в середине мая.

Накануне банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года. На токийской валютной бирже курс упал во второй половине дня 13 июня. Падение продолжает «быстро прогрессировать».

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