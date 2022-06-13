Interactive Brokers закрыл для инвесторов из России доступ к ценным бумагам ЕС

Брокер Interactive Brokers уведомил своих клиентов, что в конце рабочего дня в понедельник введет запрет на покупку ценных бумаг компаний из Евросоюза для граждан Российской Федерации. Об этом сообщает Frank Media.

Брокер объяснил подобный запрет тем, что Штаты, Великобритания, Евросоюз и другие государства ввели санкционные меры против РФ и Белоруссии в ответ на специальную военную операцию на территории Украины.

«В целях соблюдения данных санкций, клиенты Interactive Brokers, которые являются гражданами или проживают в России и Белоруссии, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Кроме того, запрещены входящие и исходящие переводы», — утверждается в заявлении Interactive Brokers.

3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории ЕС.