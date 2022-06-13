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Bloomberg: добыча нефти в Ливии почти полностью остановлена на фоне политического кризиса

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Global Look Press

Добыча нефти в Ливии была практически полностью остановлена из-за политического кризиса в стране, который приводит к закрытию портов и месторождений энергоносителя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра нефтяной промышленности Ливии Мохамеда Оуна суточная добыча стран-членов ОПЕК, которая в прошлом году составляла в среднем 1,2 млн баррелей, снизилась примерно на 1,1 млн баррелей.

Руководитель ливийского ведомства подчеркнул, что страна сейчас добывает всего около 100 000 баррелей в день.

Агентство подчеркивает, что эта ситуация может еще больше ограничить мировой рынок, на котором цены в этом году подскочили более чем на 50% — до приблизительно $120 за баррель. Это уже привело к тому, что трейдеры платят более высокую стоимость за нефть из Северного моря, которая по качеству аналогична ливийской, утверждается в публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине.

Он подчеркнул, что его администрация будет всеми силами добиваться снижения цен на бензин.

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