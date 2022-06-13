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Оператор «Северного потока» заявил о снижении объемов газа из-за инспекции

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что из-за ежегодной инспекции газопровода «Северный поток», которая запланирована на 11 июля, могут быть снижены поставки газа.

По данным регулятора, на время проверки газопровод не сможет транспортировать газ до двух недель. Из-за этого в хранилища будет поступать меньше газа.

Также уточняется, что на данный момент газообеспечение Германии стабильно, а газохранилища страны заполнены на 54,22%, что выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Европу через газопровод «Северный поток» в понедельник, 13 июня, могут сократиться на 22%. Об этом свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Поставки газа запланированы в размере 4,7 млн кубометров в час, что чуть больше 113 млн кубометров за сутки. Этот показатель на 22% меньше, чем было днем ранее.

6 июня заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов заявлял, что Россия может возобновить свои поставки газа в Прибалтику уже с осени из-за ситуации на рынке газа в Европе.

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