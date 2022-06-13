Черногория попросит Сербию закупить основные продукты питания для формирования запасов

Министр сельского, лесного и водного хозяйства Владимир Йокович заявил, что Черногория обратится к правительству Сербии с просьбой о закупке основных продуктов питания, чтобы избежать возможного дефицита на рынке. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Йокович, Черногория импортирует товары из Сербии почти на полмиллиарда евро. По его мнению, Белград может зарезервировать для страны основные продукты питания на следующие шесть месяцев.

«Государственные резервы должны формироваться после предварительной экспертизы, чтобы у нашего государства были запасы основных продуктов питания как минимум на три месяца», — отметил он.

По словам министра, в стране необходимо увеличить господдержку местных аграриев, так как Черногория производит достаточно только арбузов и картофеля.

Он добавил, что вопрос закупок и создания продовольственного резерва будет обсуждаться 29 июня в Белграде премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Ранее Черногория официально поддержала шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России.