Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию

Россия в мае стала второй по величине поставок нефти в Индию, обойдя Саудовскую Аравию, но уступив Ираку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых источников.

По данным агентства, в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали около 819 тыс. баррелей российской нефти в сутки. В апреле этот показатель составлял примерно 277 тыс. баррелей.

Как отмечает Reuters, санкции Запада против РФ побудили многих импортеров нефти отказаться от торговли с Москвой, в результате чего спотовые цены на российскую нефть достигли рекордных скидок по сравнению с другими сортами.

В статье поясняется, что это дало индийским нефтепереработчикам, которые раньше редко покупали российскую нефть из-за высокой стоимости, возможность закупать ее по более выгодной цене.

Там добавили, что в мае Россия экспортировала около 16,5% от общего объема нефти, ввезенной в Индию. При этом в апреле увеличение импорта нефти из РФ сократило долю ОПЕК в общем импорте Индии до 65%.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявлял, что Индия не должна сильно увеличивать объемы закупок нефти у России.