Гендиректор Binance Чжао: биржа приостановила вывод биткоина из-за «зависшей транзакции»

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал, что вывод биткоина с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции». Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, эта ситуация влияет только на биткоин.

«Вы все еще можете вывести биткоин в других сетях, таких как BEP-20. Вероятно, на исправление этого потребуется немного больше времени, чем по моей первоначальной оценке. Скоро появятся новые обновления. Спасибо за ваше терпение и понимание», — написал Чжао.

Ранее стало известно, что биткоин во время торговой сессии в понедельник, 13 июня, понизился на 9,99%, до $24,8 тыс.

Согласно сведениям на 10.57 мск, курс криптовалюты рухнул на 10,4% и оставался на уровне 24,6 тыс.

Подобных минимальных значений биткоин не достигал с конца 2020 года.

В мае криптовалютная биржа CoinCorner выпустила первую в мире карту с NFC-чипом для оплаты покупок криптовалютой. Карта получила название The Bolt Card. В настоящий момент на рынке криптовалюту к оплате принимают такие компании, как Microsoft, Amazon, KFC, Starbucks и другие.