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Банки Украины заблокировали вклады жителей Херсонской области

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банки Украины заблокировали вклады жителей Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА «Новости».

По его словам, это ситуация еще раз свидетельствует о том, что украинская сторона, перечисляя деньги людям на карточку, понимает, что они не смогут снять эти средства.

«Еще одно мошенничество, которое формируется руководством Украины, которое привыкло обворовывать людей. Если говорить о вкладах жителей области, то попробуем как-то эту ситуацию решить. Помочь населению, прежде всего пенсионерам», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что власти Херсонской области приняли решение списать кредиты, взятые местными жителями у украинских банков, и задолженности за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что жителям Запорожской области обнулят кредиты, которые были получены а украинских банках.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В ходе операции российские силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.

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