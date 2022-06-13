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Шведские эксперты: риск применения ядерного оружия достиг пика

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Depositphotos

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира обнародовали доклад. В нем говорится, риск реального применения ядерного оружия в настоящее время находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве причины называется переход от сокращения к наращиванию арсенала ядерных боеголовок странами, ими обладающими.

«Риск применения ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны», — говорится в выводах доклада.

Ранее бывший сенатор США заявил о втягивании Вашингтоном всего мира в ядерную войну с РФ. По его мнению, США продолжат «подстегивать» конфликт на Украине новыми поставками оружия и военной поддержкой, так как НАТО и США совершенно не беспокоит, сколько украинцев погибнет.

Он также отметил осторожность действий российской армии на Украине. «Они не уничтожили железнодорожные пути. Не уничтожили заводы. Не уничтожили многие объекты, не разбомбили ни одного здания в центре Киева, не разбомбили здание, в котором заседает парламент», — обратил внимание бывший сенатор.

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