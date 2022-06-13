Россия не намерена уходить с мирового рынка продовольствия

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев, возглавляющий российскую делегацию на открывшейся в воскресенье в Женеве 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), заявил ТАСС, что Россия, являющаяся крупным мировым экспортером продовольствия, не намерена уходить с этого рынка.

Он подчеркнул, что Россия является крупным поставщиком продовольствия и намерена оставаться им впредь, поставляя свою продукцию партнерам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на предстоящей неделе. «Возможно, что в предстоящую неделю проведем телефонные переговоры с господином Путиным», — рассказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.

Он добавил, что речь пойдет о «зерновой проблеме», которую он также намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.