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На конференции в Женеве Россия высказалась за реформу ВТО

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На открывшейся в Женеве 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) глава российской делегации, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владимир Ильичев заявил, что Россия считает реформирование ВТО задачей, требующей срочного решения. Об этом сообщает ТАСС.

«Начало практической работы по реформе ВТО — это одна из наиболее срочных задач», — утверждает Ильичев.

Он также призвал решить данный вопрос с учетом интересов всех членов организации. Речь идет, в частности, о разблокировании тупиковой ситуации вокруг Апелляционного органа, который не функционирует с декабря 2019 года из-за отсутствия консенсуса по назначению арбитров в его состав.

Замминистра добавил, что Москва решительно поддерживает «основанную на правилах многостороннюю торговую систему», воплощением которой является ВТО, но сегодня система управления мировой коммерцией сталкивается с «серьезным кризисом доверия».

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила на брифинге, что мировой продовольственный кризис может быть усугублен экспортными ограничениями, которые негативно влияют на цены.

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