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В ВТО рассказали об опасности экспортных ограничений на продукцию сельского хозяйства

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Ruben Sprich/Reuters

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила на брифинге, что мировой продовольственный кризис может быть усугублен экспортными ограничениями, которые негативно влияют на цены, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то <...> как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», — сказала она, комментируя происходящее с вывозом зерна из украинских портов.

По словам Оконджо-Ивеалы, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН нужно отказаться от ограничений на экспорт. Такой документ планируется принять в ходе министерской конференции в Женеве.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов.

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