Аналитик Юшков отверг возможность снижения цен на газ в Европе до $300 за тысячу кубов

Из-за того, что сейчас межсезонье, потребление газа снизилось, но цены на него не снизятся до $300-400 за тысячу кубометров. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сезон кондиционирования, когда и в Европе, и в Азии много энергии тратится на борьбу с жарой, длится в июле и августе. Поэтому сейчас наступил период, когда потребление газа снизилось, и цены пошли вниз. Однако цен в $300-400 за газ в обозримой перспективе не ожидается», — отметил Юшков.

Он добавил, что цены в $900 за тысячу кубов в мае и июне являются фантастикой, но в текущей ситуации можно говорить, что она реально упала.

По его словам, цены на газ не опустятся до низких показателей из-за того, что на рынке сейчас существует дефицит, а снижение носит лишь временный характер. Летом потребление из азиатских стран будет увеличиваться, отчего поставки газа уйдут с рынка Европы на Азию. Благодаря этому цены снова взлетят.

9 июня старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что первый год отказа от российского газа для Европы станет очень сложным.