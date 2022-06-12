Финансист Волкова заявила о большой переплате при покупке жилья без первоначального взноса

При покупке жилья без первоначального взноса основным минусом будет большая переплата. Об этом «Мосленте» заявила финансовый консультант, спикер проекта «Программа повышения финансовой грамотности взрослого населения» Татьяна Волкова.

«Ипотека без первоначального взноса, безусловно, для многих простой вариант покупки квартиры, так как не нужно формировать первоначальный взнос. Однако это грозит большой переплатой», — отметила Волкова.

По ее словам, у каждого застройщика при таком варианте приобретения жилья будет свой процент по ипотеке. Однако переплата будет в любом случае.

Она добавила, что покупка квартиры на вторичном рынке жилья также грозит переплатой. Поэтому необходимо оценивать свои возможности и сравнивать различные варианты, так как иногда выгоднее всего будет арендовать квартиру и копить на первоначальный взнос.

10 июня в пресс-службе Минстроя сообщили, что с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. дольщиков на текущий момент нуждаются в восстановлении своих прав.