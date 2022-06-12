Экономист Гимпельсон предсказал «нешуточное» падение доходов россиян из-за санкций

Россияне в скором времени столкнутся с нешуточным падением доходов из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала спецоперации России на Украине. Об этом «Коммерсанту» заявил директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

«Мы не ждем больших цифр безработицы, но при этом не сомневаемся, что удар по трудовым доходам будет нешуточный. Специфика этого кризиса в том, что он обещает стать затяжным, так как ни санкции, ни контрсанкции никто в обозримой перспективе снимать не собирается», — отметил Гимпельсон.

По его словам, из-за того, что санкции будут действовать продолжительное время, экономика страны будет постепенно снижаться. Из-за этого произойдет стагнация доходов населения. То есть люди станут беднее, отчего пострадает платежеспособность.

Он добавил, что в кризисные времена в России падение трудовых доходов населения стало своего рода визитной карточкой российского рынка труда.

7 июня по данным исследования «Авито.Работы» и GigAnt сообщалось, что около половины — 46% — россиян используют подработку для повышения своего ежемесячного дохода.