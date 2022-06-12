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Колумнист National Interest допустил финансовые потери западных стран при усилении рубля

NI: укрепление рубля приведет к затратам для Запада

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Pixabay

Колумнист Аксель де Верну в своей статье для американского издания National Interest допустил финансовые потери западных стран в случае, если рубль продолжит укрепляться.

По словам автора, безошибочная тенденция, которая сохранялась на протяжении всей истории, — это корреляция между финансовой и геополитической властью. Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов.

«Ситуация, похоже, изменилась — возможно, не навсегда, но таким образом, что это должно обеспокоить американских политиков. Китайско-российский союз пытается привлечь другие страны к заманчивой альтернативе с конечной целью построения финансовой системы, полностью независимой от контроля Вашингтона», — полагает де Верну.

По словам де Верну, рубль, будучи зависимым от цен на энергоносители, укрепился за счет «нехватки нефти и газа на глобальных рынках». А решение правительства РФ о получении платы за ресурсы в национальной валюте позволило усилить положение российской валюты.

«Если рубль продолжит укрепляться в течение следующих нескольких месяцев, западным странам придется потратить больше средств на конвертацию своей валюты в рубли для оплаты необходимого им импорта энергоресурсов. Это не только повышает глобальный спрос на рубли, но и демонстрирует другим правительствам, что российская валюта способна сопротивляться наказанию со стороны крупных западных стран», — заключил автор статьи.

Ранее в Центробанке сообщили, что с начала текущего лета россияне увеличили спрос на наличные деньги. В результате с 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 млрд руб.

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