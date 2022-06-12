Премьер Шри-Ланки признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России, сообщает Associated Press.

«Если мы можем получить [топливо — «Газета.Ru»] из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придется вновь обратиться к России», — заявил Викрамасингхе.

Традиционно, Шри Ланка закупает энергоносители — нефть, газ и уголь — у стран Ближнего Востока.

Шри-Ланка сейчас переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. Уже в апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период, ожидая реструктуризации. Внешний долг составляет $51 млрд.

Ранее Шри-Ланка обратилась за помощью к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) из-за экономического кризиса.

СААРК в периоды кризисов продовольствия поставляют государствам-участникам рис и прочие продукты питания.