Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом» помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на расшифровку Белого дома его речи на приеме нацкомитета Демократической партии.

«Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО.

Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти», — сказал он.

Американский лидер добавил, что его администрация будет всеми силами добиваться снижения цен на бензин. По его словам, инфляция будет постепенно снижаться, однако с ней придется жить некоторое время. Байден сказал, что у США хорошие перспективы, так как в стране самая быстро растущая экономика в мире.

Ране сообщалось, что цены на бензин в США достигли исторического максимума.