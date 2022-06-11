Новый владелец McDonald's в РФ рассказал о планах открывать до 80 ресторанов в неделю

Владелец компании «Клуб-Отель» Александр Говор, который выкупил российскую сеть McDonald's, планирует возобновить работу всех ресторанов быстрого питания в течение двух месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов», — сказал Говор, отмечая, что все 850 ресторанов планируется открыть «за полтора-два месяца».

После открытия точек в Москве и Московской области возобновят работу рестораны на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Американская McDonald's Corp в мае решила продать свой бизнес Говору. Он был партнером-франчайзи компании и с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири. В начале июня ФАС одобрила «Клуб-Отелю» сделку по приобретению ООО «Макдоналдс» и ООО «ДВРП». Затем ООО «Макдоналдс» поменяло название на «Система ПБО».

После этого «Система ПБО» подала в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, в том числе «Это он», «Точно он», «Весело и вкусно», «Свободная касса».

Рестораны сети начнут открываться с 12 июня.