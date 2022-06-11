Россия одобрила протоколы об отсрочке выплат по кредитам для Кубы

Президент России Владимир Путин ратифицировал протоколы об изменениях соглашений по кредитам с Кубой. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

По этим протоколам Гаване предоставляют отсрочку по платежам и их реструктуризацию. Документы вносят изменения в договоры от 2009, 2017 и 2019 годов о выдаче Кубе денег в кредит.

С 2006 по 2019 годы Москва предоставила Гаване экспортные кредиты на общую сумму $2,3 млрд. Кредиты предоставили для финансирования энергетических, металлургических и транспортных проектов. Также деньги брали для поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.

С января 2020 года кубинская сторона перестала платить по этим кредитам. Начали накапливаться просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим латиноамериканское государство попросило Россию пересмотреть условия погашения задолженности.

В конце мая сообщалось, что власти Кубы отменили требование обязательного ношения защитных масок в местах скопления людей. Теперь ношение масок носит рекомендательных характер.