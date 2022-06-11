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В Перми увеличат объемы производства инженерной сантехники

Пермская компания «Дист» в рамках импортозамещения увеличивает объем производства инженерной сантехники.

«Ведущий поставщик инженерной сантехники — Пермская компания «Дист» увеличивает объем производства с целью замещения импортных аналогов. За прошлый год на предприятии выпущено более 19 млн изделий. В условиях санкций компания видит для себя «окно возможностей», заменяя ушедшие с рынка импортные товары и создавая новые рабочие места», — отметил директор «Дист» Владимир Долматов. Продукция будет поставляться крупнейшим строительным компаниям Пермского края, а также магазинам по продаже стройматериалов.

Компания «Дист», основанная в 2004 году, занимается производством счетчиков воды, шаровых кранов и фитингов.

Сейчас продукция пермской компании поставляется в разные регионы России, а также страны СНГ.

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