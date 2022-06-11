Mash: в «российских McDonald's» появится замена «Биг Тейсти»

В сети ресторанов, пришедшей на смену McDonald's, появится замена бургеру «Биг Тейсти». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бургер под названием «Биг Гранд» появится в ресторанах быстрого питания в июле-августе.

«Он будет чуть меньше, чуть дороже (289 рублей вместо 268) и с другой заправкой, ведь специального соуса Биг Тейсти больше нигде нет. Совсем», — говорится в сообщении.

В состав оригинального «Биг Тейсти» входили следующие ингредиенты: две булки, мясо, сыр чеддер, мелкий салат, ломтик помидора, лук, кетчуп и соус гриль.

Ранее сообщалось, что приложение бывшего McDonald's обновилось и получило название «Мой Бургер». В сети ресторанов заявили, что в ближайшее время появится «постоянная» версия приложения с официальным названием и логотипом, однако меню уже доступно пользователям. В беседе с «Газетой.Ru» представитель пресс-службы новой сети Наталья Меркушова подтвердила, что оно уже является финальным.

Также в «новом McDonald's» анонсировали запуск доставки.